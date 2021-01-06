Пономарёв – о словах Фетисова: рад, что не сидел на трибуне, а помогал нашей сборной

Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, что ни один российский хоккеист не попал бы в сборную Канады.



«Слова Фетисова, что ни один игрок сборной России не попал бы в сборную Канады? Я игрок сборной России, а не Канады. Это решать тому, кто сидел на трибуне. Я рад, что не сидел на трибуне, а помогал нашей сборной.



Не должно быть никаких вопросов по поводу физической формы. Середина сезона, игроки на пике физической форме. В КХЛ скоро плей-офф, ребята должны находиться в идеальной форме. Поэтому не думаю, что вопрос о физической форме вообще должен подниматься», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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