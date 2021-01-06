Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пономарёв – о словах Фетисова: рад, что не сидел на трибуне, а помогал нашей сборной

Пономарёв – о словах Фетисова: рад, что не сидел на трибуне, а помогал нашей сборной
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий молодёжной сборной России Василий Пономарёв прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, что ни один российский хоккеист не попал бы в сборную Канады.

«Слова Фетисова, что ни один игрок сборной России не попал бы в сборную Канады? Я игрок сборной России, а не Канады. Это решать тому, кто сидел на трибуне. Я рад, что не сидел на трибуне, а помогал нашей сборной.

Не должно быть никаких вопросов по поводу физической формы. Середина сезона, игроки на пике физической форме. В КХЛ скоро плей-офф, ребята должны находиться в идеальной форме. Поэтому не думаю, что вопрос о физической форме вообще должен подниматься», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Пономарёв – о провале на МЧМ: проиграл не Ларионов, а мы. Не надо давить на него
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021