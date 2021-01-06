Николишин: главное разочарование МЧМ — Подколзин. Как капитан он провалил турнир

Бронзовый призёр Олимпиады и финалист Кубка Стэнли Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира с Финляндией со счётом 1:4.

«В этой игре мы были позади финов на полшага абсолютно везде. Надо у тренеров по физподготовке спрашивать, почему команда остановилась после первого периода. Сборная Финляндии играла в коллективный хоккей, а мы свалились на индивидуальную игру. Опять очень много потерь у синей линии, в обороне решили играть персонально, хотя напрашивалась зонная игра. Голы пропустили как под копирку: бросок от синей линии без сопротивления, подставление — гол.



Подколзин получает 4 минуты штрафа во втором матче подряд… Тут не о чем говорить. Капитан команды сначала выдаёт какой-то спич на лавке, объясняет, что нужно делать, потом выходит на лёд и первым делом привозит контратаку, а потом и удаление — такие вещи нельзя делать. Мы потеряли важнейшие 4 минуты в концовке. Понятно его желание, последний чемпионат мира на молодёжном уровне, но это огромное желание сыграло злую шутку. Аскаров сегодня отыграл хорошо, увереннее, чем в матче с Канадой, помогал регулярно нашим защитникам на подборах, бросался на шайбы. Его вины в пропущенных голах нет. Отсутствия заряженности на борьбу я у парней не заметил.



Главное разочарование турнира для меня — Вася Подколзин. Как капитан он этот турнир провалил. Выделить лучшего игрока на фоне общего выступления сборной сложно. Аскаров, Хуснутдинов и Кирсанов смотрелись неплохо», — приводит слова Николишина Sport24.

Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.