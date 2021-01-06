Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Николишин: главное разочарование МЧМ — Подколзин. Как капитан он провалил турнир

Николишин: главное разочарование МЧМ — Подколзин. Как капитан он провалил турнир
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Бронзовый призёр Олимпиады и финалист Кубка Стэнли Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира с Финляндией со счётом 1:4.

«В этой игре мы были позади финов на полшага абсолютно везде. Надо у тренеров по физподготовке спрашивать, почему команда остановилась после первого периода. Сборная Финляндии играла в коллективный хоккей, а мы свалились на индивидуальную игру. Опять очень много потерь у синей линии, в обороне решили играть персонально, хотя напрашивалась зонная игра. Голы пропустили как под копирку: бросок от синей линии без сопротивления, подставление — гол.

Подколзин получает 4 минуты штрафа во втором матче подряд… Тут не о чем говорить. Капитан команды сначала выдаёт какой-то спич на лавке, объясняет, что нужно делать, потом выходит на лёд и первым делом привозит контратаку, а потом и удаление — такие вещи нельзя делать. Мы потеряли важнейшие 4 минуты в концовке. Понятно его желание, последний чемпионат мира на молодёжном уровне, но это огромное желание сыграло злую шутку. Аскаров сегодня отыграл хорошо, увереннее, чем в матче с Канадой, помогал регулярно нашим защитникам на подборах, бросался на шайбы. Его вины в пропущенных голах нет. Отсутствия заряженности на борьбу я у парней не заметил.

Главное разочарование турнира для меня — Вася Подколзин. Как капитан он этот турнир провалил. Выделить лучшего игрока на фоне общего выступления сборной сложно. Аскаров, Хуснутдинов и Кирсанов смотрелись неплохо», — приводит слова Николишина Sport24.

Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.

Как страшный сон. Россия безвольно откатала матч за бронзу, это историческое поражение
Команда Ларионова неплохо выглядела только в начале игры, а затем растеряла эмоции, пропустила лёгкие голы и осталась без медалей на МЧМ.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021