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Пресс-конференция Игоря Ларионова после провального выступления молодёжки на МЧМ-2021

Пресс-конференция Игоря Ларионова после провального выступления молодёжки на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сегодня, 6 января, сборная России потерпела поражение в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (1:4). «Чемпионат» приводит полную видеоверсию пресс-конференции главного тренера молодёжки Игоря Ларионова после матча.

Молодёжная сборная России снова не стала чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).

Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.

Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории сборной России, не выигравшим медали на дебютном МЧМ. Первым был Юрий Моисеев на молодёжном чемпионате мира – 1993. Тогда турнир проводился по круговой схеме, и российская команда заняла шестое место.

Пресс-конференция Игоря Ларионова после 0:5 в полуфинале МЧМ-2021 со сборной Канады
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