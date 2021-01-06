Пресс-конференция Игоря Ларионова после провального выступления молодёжки на МЧМ-2021

Сегодня, 6 января, сборная России потерпела поражение в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (1:4). «Чемпионат» приводит полную видеоверсию пресс-конференции главного тренера молодёжки Игоря Ларионова после матча.
Молодёжная сборная России снова не стала чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. В 2011 году команда Валерия Брагина в финальном матче сломила сопротивление сборной Канады (5:3).
Молодёжная сборная России потерпела первое поражение в своей истории в матче за бронзовые медали чемпионата мира. Начиная с 1996 года (когда был сыгран первый подобный матч) российская команда восемь раз выиграла в матче за третье место. Дважды россияне обыграли команды Чехии и Канады, ещё по разу сборные Словакии, США, Швеции и Швейцарии.
Игорь Ларионов стал вторым тренером в истории сборной России, не выигравшим медали на дебютном МЧМ. Первым был Юрий Моисеев на молодёжном чемпионате мира – 1993. Тогда турнир проводился по круговой схеме, и российская команда заняла шестое место.
- 6 января 2021
-
10:15
-
10:11
-
10:05
-
10:00
-
09:41
-
09:38
-
09:25
-
09:18
-
09:18
-
09:08
-
09:05
-
09:00
-
08:56
-
08:52
-
08:46
-
08:43
-
08:39
-
08:36
-
08:36
-
08:32
-
08:26
-
08:23
-
08:15
-
08:13
-
08:08
-
08:08
-
07:54
-
07:34
-
06:38
-
06:26
-
06:00
-
05:56
-
05:44
-
05:41
-
05:37