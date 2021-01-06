Андре Туриньи: сборная США стала первой командой, которая так сопротивлялась Канаде

Главный тренер молодёжной сборной Канады Андре Туриньи прокомментировал поражение в финальном матче МЧМ-2021 с командой США со счётом 0:2.

«В начале матча США владели шайбой, мы не показывали силовой игры. К тому времени, как мы перестроились, уже было слишком поздно. Во второй половине матча мы играли гораздо жёстче, эффективно действовали на форчеке, у соперника не было ни времени, ни пространства. Это тот хоккей, который приносил нам успех. Надо отдать должное США, они собранно действовали с шайбой и извлекли из этого максимум. Сделали подправление в первом голе, подкараулили отскок во втором. Когда играешь на этом уровне, когда в финале встречаются две сильные сборные, всё сводится именно к этому: шайба залетает от штанги, или после рикошета, или с добивания. В прошлом году мы оказались на правильной стороне, в этом – нет.

Горжусь ребятами. На 10-12 минут мы отошли от своего стиля, но если посмотреть по опасным моментам, то у нас было преимущество 6-3. Спенсер Найт сыграл хорошо, соперник здорово действовал в обороне. Но во второй половине матча шайба всё время была у нас. Счёт на табло, да, но если говорить о самоотдаче, о том, как мы бились, показали самое лучшее, я не могу не гордиться ребятами.

Они приехали сюда с правильным настроем, показывали пример, относились к соперникам с уважением. Они были благодарны федерации хоккея Канады, что она смогла всё организовать в таких сложных условиях. Наверное, ни одна другая страна не смогла бы это сделать, наша федерация заслуживает огромного уважения. Я горжусь ребятами, они прошли 19-дневный карантин, 52 дня в «пузыре», они бились за свою страну до последней секунды.

Действительно, США стали первой командой, которая так сопротивлялась, мы к этому не привыкли. Понадобилось время, чтобы к этому привыкнуть, после чего мы играли очень здорово. Но никто об этом не вспомнит", — передаёт слова Туриньи корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.