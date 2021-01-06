«Мне же не между ног забивали». Интервью с Аскаровым по итогам МЧМ-2021. Видео
Сегодня, 6 января, сборная России потерпела поражение в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (1:4). «Чемпионат» приводит полную видеоверсию интервью с основным голкипером молодёжки Ярославом Аскаровым после матча.
Выбранный под 11-м номером клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Аскаров установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ, став самым высокорейтинговым российским голкипером. В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал Андрея Василевского под 19-м номером.
Молодёжный чемпионат мира сложился для Ярослава не самым удачным образом. Аскаров провёл шесть матчей, в которых пропустил 15 шайб при коэффициенте надёжности 2,50 и проценте отражённых бросков 91,38.
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Вратарь сборной России считает, что ровно провёл турнир, и доволен тренерами, с которыми он работает.
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