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«Мне же не между ног забивали». Интервью с Аскаровым по итогам МЧМ-2021. Видео

«Мне же не между ног забивали». Интервью с Аскаровым по итогам МЧМ-2021. Видео
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сегодня, 6 января, сборная России потерпела поражение в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (1:4). «Чемпионат» приводит полную видеоверсию интервью с основным голкипером молодёжки Ярославом Аскаровым после матча.

Выбранный под 11-м номером клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Аскаров установил российский рекорд для вратарей в истории драфтов НХЛ, став самым высокорейтинговым российским голкипером. В 2012 году «Тампа-Бэй Лайтнинг» выбрал Андрея Василевского под 19-м номером.

Молодёжный чемпионат мира сложился для Ярослава не самым удачным образом. Аскаров провёл шесть матчей, в которых пропустил 15 шайб при коэффициенте надёжности 2,50 и проценте отражённых бросков 91,38.

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Вратарь сборной России считает, что ровно провёл турнир, и доволен тренерами, с которыми он работает.
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