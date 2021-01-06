Кофилд — об игре Зеграса на МЧМ-2021: никогда не видел ничего подобного

Нападающий молодёжной сборной США Коул Кофилд прокомментировал победу в финале чемпионата мира 2021 года с командой Канады (2:0) и восхитился игрой Тревора Зеграса, которого признали самым ценным игроком турнира.

«Каков был план на игру? Засесть у соперника посильнее в глотке. Думаю, нам это удалось. Хотелось бы сказать большое спасибо нашему лидеру Тревору Зеграсу. Этот парень из тех, кто меняет исход матча, решает судьбу. Никогда не видел ничего подобного, он просто мужик, который берёт всё на себя», — сказал Кофилд.

Американец Зеграс признан самым ценным игроком МЧМ-2021. Проспект «Анахайм Дакс» выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне.