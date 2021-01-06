Каменский – о проблемах России в хоккее: надо своё применять, а не списывать с иностранцев

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал поражение молодёжной сборной России в матче за бронзу МЧМ-2021 с командой Финляндии (1:4).

«Результат неудовлетворительный, надо делать выводы и исправлять ошибки. Все хотели выиграть, так что нужно что-то менять в методике и подготовке, развивать детский хоккей, юношеский и молодёжный. Никакой проблемы нет, но работать нужно больше. Условия есть, нужно больше учить тренеров.

Нам надо применять своё, а не списывать с иностранцев. Наш хоккей всегда славился своими традициями и звёздами. А то, что проиграли, – всё бывает. Нужно сделать выводы и двигаться вперёд, а не посыпать голову пеплом. В хоккее всё бывает», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.