Каменский – о проблемах России в хоккее: надо своё применять, а не списывать с иностранцев
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал поражение молодёжной сборной России в матче за бронзу МЧМ-2021 с командой Финляндии (1:4).
«Результат неудовлетворительный, надо делать выводы и исправлять ошибки. Все хотели выиграть, так что нужно что-то менять в методике и подготовке, развивать детский хоккей, юношеский и молодёжный. Никакой проблемы нет, но работать нужно больше. Условия есть, нужно больше учить тренеров.
Нам надо применять своё, а не списывать с иностранцев. Наш хоккей всегда славился своими традициями и звёздами. А то, что проиграли, – всё бывает. Нужно сделать выводы и двигаться вперёд, а не посыпать голову пеплом. В хоккее всё бывает», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Канарейкин: именно этот состав сборной России переоценили перед турниром
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