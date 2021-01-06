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Каменский – о проблемах России в хоккее: надо своё применять, а не списывать с иностранцев

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Каменский – о проблемах России в хоккее: надо своё применять, а не списывать с иностранцев
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал поражение молодёжной сборной России в матче за бронзу МЧМ-2021 с командой Финляндии (1:4).

«Результат неудовлетворительный, надо делать выводы и исправлять ошибки. Все хотели выиграть, так что нужно что-то менять в методике и подготовке, развивать детский хоккей, юношеский и молодёжный. Никакой проблемы нет, но работать нужно больше. Условия есть, нужно больше учить тренеров.

Нам надо применять своё, а не списывать с иностранцев. Наш хоккей всегда славился своими традициями и звёздами. А то, что проиграли, – всё бывает. Нужно сделать выводы и двигаться вперёд, а не посыпать голову пеплом. В хоккее всё бывает», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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