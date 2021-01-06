Третьяк — о сборной России на МЧМ: надо разбираться, кто тренер по физической подготовке

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал выступление молодёжной сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Команда под руководством Игоря Ларионова заняла четвёртое место. Россия осталась без медалей турнира впервые с 2018 года.

«На этом чемпионате мира у сборной России видел только две хорошие игры — с американцами и шведами. Был ещё хороший период с финнами, а когда преимущество в физике кончается, мы сравниваемся по этому состоянию со всеми командами. Считаю, команда у нас неплохая, но физически она неподготовленная, из-за чего есть брак, нет скоростей. В итоге в том матче нас хватило только на первые 10 минут, когда мы выглядели просто шикарно.

В этом плане надо разбираться, кто тренер по физической подготовке, и 8 января мы собираем тренерский штаб, будем обсуждать, в чём причина. Когда есть такая физика, то есть давление, скорости, и сразу в том матче были три момента, деваться шайбе некуда было, были выходы один на один, два в одного. Как силёнки стали уходить, финны нас догнали по броскам. А так ребята мастеровитые, техника у них хорошая, и претензии к ним трудно предъявить», — цитирует Третьяка ТАСС.