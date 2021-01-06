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Петренко: 7 человек из этого состава сборной будут играть на следующем МЧМ. Шансы будут

Петренко: 7 человек из этого состава сборной будут играть на следующем МЧМ. Шансы будут
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Олимпийский чемпион, чемпион мира, тренер Сергей Петренко подвёл итоги молодёжного чемпионата мира, на котором российская команда впервые за несколько лет осталась без медалей.

«Результат, конечно, неудачный. Но сейчас ни в коем случае нельзя ничего делать сгоряча. Нужно вернуться в Москву, собраться и разобрать причины неудачи на чемпионате мира. Хоккей — командный вид спорта, и тут очень важно единение, сплочённый коллектив, чтобы все придерживались одной тактики. У нас подобралась хорошая, молодая команда. И согласитесь, 1:9 в двух последних матчах — это не уровень нашей сборной, нашего молодёжного хоккея. Семь человек из этого состава будут играть на следующем молодёжном чемпионате мира, и у нас будут хорошие шансы выиграть турнир. У Игоря Ларионова огромный хоккейный опыт, и я уверен, что он ещё принесёт много пользы нашему хоккею. Молодёжной сборной», — сказал Петренко «Чемпионату».

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