Петренко: 7 человек из этого состава сборной будут играть на следующем МЧМ. Шансы будут

Олимпийский чемпион, чемпион мира, тренер Сергей Петренко подвёл итоги молодёжного чемпионата мира, на котором российская команда впервые за несколько лет осталась без медалей.
«Результат, конечно, неудачный. Но сейчас ни в коем случае нельзя ничего делать сгоряча. Нужно вернуться в Москву, собраться и разобрать причины неудачи на чемпионате мира. Хоккей — командный вид спорта, и тут очень важно единение, сплочённый коллектив, чтобы все придерживались одной тактики. У нас подобралась хорошая, молодая команда. И согласитесь, 1:9 в двух последних матчах — это не уровень нашей сборной, нашего молодёжного хоккея. Семь человек из этого состава будут играть на следующем молодёжном чемпионате мира, и у нас будут хорошие шансы выиграть турнир. У Игоря Ларионова огромный хоккейный опыт, и я уверен, что он ещё принесёт много пользы нашему хоккею. Молодёжной сборной», — сказал Петренко «Чемпионату».
- 6 января 2021
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