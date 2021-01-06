Б. Миронов: академичность действий тренеров перешла к игрокам. Через год ошибки исправят

Известный в прошлом защитник сборной России, двукратный призер Олимпиад, тренер Борис Миронов считает, что виновата в неудачном выступлении российской сборной на МЧМ-2021 не сама система, а команда и тренерский штаб.
«Сейчас, спустя несколько часов после окончания чемпионата мира, не нужно делать никаких поспешных выводов. Необходимо проанализировать и найти причины неудачи. Это повод разобраться в этой проблеме: что случилось в Канаде, необходимо сделать правильные выводы. Сейчас можно «бросать камни» в игроков и тренерский штаб, искать главного виновника. Но какой в этом смысл? Всё нужно разобрать досконально. Самое главное — не вдаваться в панику. Поражение больно терпеть, но от них никто не застрахован. Тем более чемпионат мира был в Канаде. А я знаю не понаслышке, что это значит, когда турнир проводится за океаном.
Благодаря ФХР появилась программа подготовки, построено множество катков, число занимающихся хоккеем с каждым годом увеличивается, есть планомерное развитие. Этот год получился из-за пандемии скомканным, тем не менее у сборной были все условия для хорошей подготовки к мировому первенству. Для главного тренера Игоря Ларионова это первый этап. А первый блин чаще всего бывает комом. У нас не было единого кулака, между обороной и атакой был разрыв. Как бы хорошо не играл вратарь, если сама команда играет плохо – результата не будет. Всё взаимосвязано. Ну и ещё, конечно, не было у ребят тех эмоций, с которыми они должны играть на протяжении всех матчей. Академичность в действиях тренеров передалась игрокам. Убеждён в том, что нужно провести работу над ошибками, и я уверен, что, если у руля сборной останется Ларионов, через год результат будет совершенно иным», — сказал Миронов «Чемпионату».
- 6 января 2021
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