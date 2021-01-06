Гарпенлёв: если Ларионову дадут время, Россия будет невероятно опасна

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал работу главного тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова на МЧМ-2021.



«Ларионов хочет изменить отношения между тренером и игроком. Не только кричать и наказывать. Пусть защитники будут креативными в своей зоне, чтобы подключаться к атаке. Если Ларионову дадут время, Россия будет невероятно опасна в будущем. Изменения требуют времени», — написал Гарпенлёв на своей странице в «Твиттере».



Напомним, что Гарпенлёв и Ларионов выступали вместе в клубе Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» в один временной период: с 1992 по 1995 год. Вместе с ними играл и известный российский тренер Андрей Назаров, находившийся в составе «акул» с 1992 по 1998 год.

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