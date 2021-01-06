Михеев: Барабанов — очень хороший парень. Он прекрасно сохраняет шайбу в углах площадки

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев поделился мнением о своём одноклубнике Александре Барабанове.
«Мы играли вместе за сборную России. Он очень хороший и сильный парень. Он прекрасно сохраняет шайбу в углах площадки», — приводит слова Михеева журналист TSN Кристен Шилтон на своей странице в «Твиттере».
В минувшем сезоне Михеев в 39 встречах регулярного чемпионата НХЛ забросил восемь шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+7» и четырёх минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф результативными действиями не отметился и заработал общий показатель полезности «-1».
Александр Барабанов подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» в апреле 2020 года, однако до сих пор не дебютировал в НХЛ. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 выступавший за СКА форвард принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «-3» и 22 минутах штрафного времени.
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