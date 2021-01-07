Квартальнов: Лукоянова увидим в ближайших матчах. По Князеву не владею информацией

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, когда ждать возвращения нападающего казанской команды Артёма Лукоянова.



«Лукоянова, думаю, увидим в ближайших матчах. Остальные травмированные вернутся попозже. По Князеву не владею информацией, не знаю, вернётся ли он в «Ак Барс» или должен будет уехать», — приводит слова главного тренера «Ак Барса» пресс-служба КХЛ.



Напомним, вера, 6 января, казанский «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова. Этот успех стал девятым для казанцев подряд, что стало рекордом для команды.

«Ак Барс» одержал девятую победу подряд, дома обыграв московское «Динамо»