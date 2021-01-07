Лучший бомбардир «Йокерита» в регулярных чемпионатах КХЛ продлил контракт с клубом

Нападающий финского «Йокерита» Никлас Йенсен подписал новый двухлетний контракт, сообщается на официальном сайте клуба из Хельсинки.



27-летний датчанин является лучшим бомбардиром команды в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги.



Йенсен перешёл в «Йокерит» в сезоне-2017/2018. Он провёл 161 встречу в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги, забросив 69 шайб и отдав 55 результативных передач. Таким образом, на его счету 124 очка. В плей-офф он принял участие в 23 матчах, в которых набрал 16 (6+10) очков.



Йенсен был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» в 2009 году в 1-м раунде под общим 29-м номером. В 2016 году был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», за который провёл один сезон.

«Йокерит» всухую обыграл ХК «Сочи» в гостях, забросив 5 шайб