Шарангович оформил дубль в матче тренировочного лагеря «Нью-Джерси»

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф поделился мнением о белорусском нападающем команды Егоре Шаранговиче. В одном из матчей тренировочного лагеря «дьяволов» форвард оформил дубль.
«Он выходил на нужную позицию. Его бросок, я наблюдал за ним почти каждую смену. Егор хорошо видит лёд. Он находит позицию, где есть возможность отличиться. Пока что в двухсторонках он был хорошим игроком для нас», — приводит слова Раффа «Белорусский хоккей».
Во втором матче тренировочного лагеря «Нью-Джерси Дэвилз» «красные» победили «белых» со счетом 4:2.
Напомним, Шарангович начинал сезон в минском «Динамо». 22-летний хоккеист выступал за белорусский клуб на правах аренды.
В нынешнем сезоне Шарангович сыграл за минское «Динамо» в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил 17 шайб и отдал 8 результативных передач при показателе полезности «+11». Он является лучшим снайпером клуба.
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