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Бардаков: у Подколзина не просто так капитанская нашивка на груди. Но мы его подвели

Бардаков: у Подколзина не просто так капитанская нашивка на груди. Но мы его подвели
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Нападающий молодёжной сборной России Захар Бардаков подвёл итоги МЧМ-2021.

«Надо было подраться, взорвать ситуацию, когда счёт был не в нашу пользу? Я пытался где-то потолкаться, но такой турнир у нас был, времени мало оставалось. Поэтому принял решение не драться.

Всегда ли Подколзин собирает команду и выдаёт речь, как это было в матчах с Канадой и Финляндией, или это импровизация? У него не просто так висит капитанская нашивка на груди. Это его задача — заводить нас, где-то подсказывать, мотивировать. Понятно, что это происходило в таких важных матчах, как с Канадой и Финляндией. К сожалению, мы не смогли сделать то, что он нам говорил. Подвели его.

Ступор в атаке? Не хватало простоты. Элементарно не лезли на пятак. Только Вася Подколзин единственный лез на пятак во всех матчах, старался. Мы не смогли последовать его примеру. Где-то не хватило сил, где-то — эмоций. Мы играли в свою игру, играли так, как нас учили, тренировали. Где-то не получилось, поэтому такой результат.

Проблемы с физической формой? У меня их не было. Это молодёжный хоккей: тут не предугадаешь, у кого сейчас пик формы, у кого — спад.

Меня признали одним из открытий МЧМ? Только сейчас узнал.

Какая сборная России настоящая? Та, которая играет в открытый, комбинационный хоккей, играет за счёт эмоций, азарта, заброшенных шайб», — передаёт слова Бардакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Бардаков — в списке открытий МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ
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