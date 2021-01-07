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Бардаков — в списке открытий МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ

Бардаков — в списке открытий МЧМ-2021 по версии скаутов НХЛ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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В список игроков, которые стали открытием молодёжного чемпионата мира 2021 года, по мнению скаутов НХЛ, попал игрок сборной России Захар Бардаков, сообщает The Athletic.

В опросе, который состоялся перед матчем между сборными США и Канады (2:0) за золотую медаль, приняли участие 15 скаутов.

Список составлен без указания мест. Топи Ниемеля (Финляндия), Джон Фариначчи (США) и Эльмер Седерблум (Швеция) получили по несколько голосов.

Также в рейтинг попали Шимон Немец (Словакия), Самуэль Хелениус, Сантери Хатакка (оба — Финляндия) и Флориан Элиас (Германия).

19-летний Бардаков выступает в КХЛ за «Витязь» и за «Русских Витязей» в МХЛ. В нынешнем сезоне КХЛ нападающий принял участие в 27 матчах, набрав 2 (1+1) очка. В 7 играх молодёжного чемпионата мира Бардаков записал на свой счет 2 (1+1) очка.

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