«Торпедо» — «Металлург» Мг: Сергей Мозякин забил гол впервые с ноября

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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» в Нижнем Новгороде принимает магнитогорский «Металлург» (2:2, идёт третий период).

В концовке второго отрезка нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин забросил эффектную шайбу. 39-летний форвард отличился впервые с 27 ноября 2020 года и прервал восьмиматчевую безголевую серию. Всего на его счету стало 14 (7+7) очков в 25 матчах нынешнего чемпионата.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.