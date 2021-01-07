Каски — о высокой результативности: считаю, что я неплохо бросаю, и всегда радуюсь голам

Защитник «Авангарда» Оливер Каски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:3).

«Важная, хорошая победа, нам крайне важно было выиграть именно в основное время. Здорово провели третий период и не упустили победу. Моя результативность? В первую очередь я стараюсь действовать грамотно в обороне, начинать атаки, но когда шайба в зоне нападения, я стараюсь наносить броски. Считаю, что бросаю я неплохо.

Думаю, что сегодня мы более грамотно действовали, когда владели шайбой, поэтому удалось удержать победу в основное время. И Грубец здорово помог нам. В каком стиле мне больше нравится забивать? Для меня хороши все голы. Это очень здорово, когда ты поражаешь ворота соперника. Не принимаю это как должное, всегда радуюсь заброшенным шайбам. Нет, я не слежу за статистикой, хотя это бывает трудно сделать. Я ставлю акцент на игре команды», — передаёт слова Каски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.