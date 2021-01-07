Разин: мне до одного места, кто из «Северстали» задрафтован в НХЛ. Глубоко плевать на это!

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4).

«Знаю ли я, кто из игроков «Северстали» задрафтован в НХЛ? Мне это до одного места, глубоко плевать на это! У меня задачи здесь и сейчас. Какой-то у вас нестандартный вопрос.

Да какой по игре может быть анализ? Нормальные специалисты эту игру видят, всё понимают. Я же просто счастлив, что у меня есть работа», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Это пятое поражение череповецкого клуба в последних семи играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 января дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Северсталь» 10 января в Череповце — с ХК «Сочи».