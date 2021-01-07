Ковалёв — о 1:6: выходили на игру с хорошим настроением, но многое попросту не получалось

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:6).

«Наши ребята сегодня старались, но успеха добиться не сумели. Почему провалили третий период? Опять же, у наших игроков перехлёстывало старание. Это был один из тех дней, когда у тебя не получается ничего, а у соперника многое залетает. Когда наши ребята выполняют установку, сразу появляются острые моменты. Сегодня выходили на игру с хорошим настроением, движением, но многое попросту не получалось», — приводит слова Ковалёва пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 12 января дома встретится со СКА, а «Куньлунь» 10 января в Хабаровске — с местным «Амуром».