Скабелка: «Локомотиву» удалось поддерживать высокий темп все 60 минут матча со СКА

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:1).
«Поздравляю всех с Рождеством, желаю здоровья и всего хорошего. Сегодня был отличный матч. Нам удалось все 60 минут поддерживать высокий темп, много мы играли в зоне СКА, имели хорошее территориальное преимущество, моментов тоже создали достаточно много. Хорошо, что в итоге количество перешло в качество. Забили голы и довели матч до победы. Отличная игра, спасибо болельщикам за поддержку.
Важно играть так в каждом матче, потому что в каждой команде есть ребята, которые могут выйти и забить. Естественно, мы акцентировали на этом внимание, и, мне кажется, сегодня даже особо зацепиться было не за что, чтобы удалить. Ребята были мобильные, успевали, везде были на шаг впереди.
Не всё у нас получалось по ходу сезона при реализации лишнего, поэтому какие-то моменты меняли. Иванов достаточно серьёзно прогрессировал с начала сезона, так что решили дать ему возможность сыграть в бригаде большинства. Он неплохо смотрится.
Мы выпускаем три бригады. Сегодня третья реализовала большинство. В каждом розыгрыше большинства присутствует агрессия. Да, не всегда получается забивать, но практически в каждом большинстве ребята идут на ворота, быстро двигают шайбу, отсюда и получаются неплохие моменты», — приводит слова Скабелки пресс-служба лиги.
- 7 января 2021
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