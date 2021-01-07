Скабелка: «Локомотиву» удалось поддерживать высокий темп все 60 минут матча со СКА

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:1).

«Поздравляю всех с Рождеством, желаю здоровья и всего хорошего. Сегодня был отличный матч. Нам удалось все 60 минут поддерживать высокий темп, много мы играли в зоне СКА, имели хорошее территориальное преимущество, моментов тоже создали достаточно много. Хорошо, что в итоге количество перешло в качество. Забили голы и довели матч до победы. Отличная игра, спасибо болельщикам за поддержку.

Важно играть так в каждом матче, потому что в каждой команде есть ребята, которые могут выйти и забить. Естественно, мы акцентировали на этом внимание, и, мне кажется, сегодня даже особо зацепиться было не за что, чтобы удалить. Ребята были мобильные, успевали, везде были на шаг впереди.

Не всё у нас получалось по ходу сезона при реализации лишнего, поэтому какие-то моменты меняли. Иванов достаточно серьёзно прогрессировал с начала сезона, так что решили дать ему возможность сыграть в бригаде большинства. Он неплохо смотрится.

Мы выпускаем три бригады. Сегодня третья реализовала большинство. В каждом розыгрыше большинства присутствует агрессия. Да, не всегда получается забивать, но практически в каждом большинстве ребята идут на ворота, быстро двигают шайбу, отсюда и получаются неплохие моменты», — приводит слова Скабелки пресс-служба лиги.