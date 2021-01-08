Александр Жуков: наши ожидания от сборной России на МЧМ-2021 были завышенными

Первый зампредседателя Госдумы РФ, бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал выступление сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Ребята расстроили нас, но мне кажется, что и наши ожидания были завышенными после того, как мы их видели на взрослом уровне, где они играли порой лучше старших. Может, пик формы прошел, так как они выглядели немного уставшими. Но ребята эти талантливые, я даже думаю, что некоторые из них смогли бы сыграть уже на чемпионате мира этого года, если он состоится», — приводит слова Жукова Р-Спорт.

Напомним, на МЧМ-2021 сборная России дошла до полуфинала, где разгромно проиграла национальной команде Канады со счётом 0:5. В матче за бронзу российские хоккеисты уступили сборной Финляндии со счётом 1:4.