Черепанов: у «Локомотива» абсолютно сумасшедший январь в плане календаря
Защитник «Локомотива» Никита Черепанов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:1).
«Всех православных с Рождеством! Хороший матч, все линии сыграли дисциплинированно. В первую очередь нацеленность на результат позволила сыграть максимально чисто, концентрированно и профессионально. Соперник предложил нам хорошие скорости, это топовая игра, близкая по уровню к плей-офф. У нас абсолютно сумасшедший январь в плане календаря, поэтому даже порадоваться времени нет», — цитирует Черепанова пресс-служба КХЛ.
Это третье кряду поражение санкт-петербургского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 10 января дома встретится в «армейском» дерби с ЦСКА, а «Локомотив» 9 января в Риге — с местным «Динамо».
Скабелка: «Локомотиву» удалось поддерживать высокий темп все 60 минут матча со СКА
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