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Чехович: после Нового года «Торпедо» находится не в той форме, в которой было в 2020 году

Чехович: после Нового года «Торпедо» находится не в той форме, в которой было в 2020 году
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Торпедо» Иван Чехович прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:3). Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард гостей Архип Неколенко.

«Обидно проигрывать на последних минутах. Видимо где-то недотерпели. Была равная игра похожая на плей-офф, в которой сложно было ожидать большой счёт. Почему не реализовали большинство «пять на три»? Тройка соперника сыграла хорошо и мы неверно встали в зоне. В целом, после Нового года мы пока не в той форме, в которой были в 2020 году», — цитирует Чеховича пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 10 января дома встретится с челябинским «Трактором», а «Металлург» 9 января в Балашихе — с омским «Авангардом».

Шайба Неколенко помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо» в гостях
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