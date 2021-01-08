Кошелев — о победном голе Неколенко: именно моё касание было последним в этом эпизоде

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Семён Кошелев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (3:2). Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард гостей Архип Неколенко.

«Напряжённая игра, как и всегда в Нижнем Новгороде. С «Торпедо» всегда тяжело играть. Рад, что удалось вытащить матч и в конце забить победный гол. Мы в раздевалке пообщались и пришли к выводу, что именно моё касание было последним в этом эпизоде. Не понимаю почему судьи не разглядели этот момент. По моим ощущениям всё было в пределах правил.

У нашего звена хорошо получилось сыграть. Будем стараться и дальше прогрессировать. С возвращением в состав Николая Кулёмина и Сергея Мозякина у нас четыре равных звена, которые всегда в тонусе. Мы чувствуем, что тренер рассчитывает на каждого игрока», — цитирует Кошелева пресс-служба КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола Неколенко можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.