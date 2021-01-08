Ларионов: нам указали ошибки, которые надо исправить, чтобы хоккей был более доминирующим

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира 2021 года.
«Прошло совещание. Присутствовали я, Владислав Третьяк, Роман Ротенберг, мои помощники в тренерском штабе. Пару дней назад закончился МЧМ. К сожалению, мы не достигли того, что хотели. Нам указали на ошибки, которые надо исправить, чтобы наш хоккей был более доминирующим, и команда играл в хоккей, который будет успешен.
Атака была в ступоре? Игра в хоккей предполагает, чтобы были забиты голы. Но мы забили пять американцам, четыре – шведам. Просто у нас была не самая высокая реализация, это ключевой момент. Работа защитников, игра на пятаке – эти детали определяют исход матчей, нам надо это улучшить.
Идти по головам и говорить про кого-то персонально нет смысла. Игра состоит из ошибок. Канады забила 16 голов немцам и ноль – в финале. О чём-то это говорит. Хоккей становится более предсказуемым и интересным. Целый комплекс, которые мы обсуждали. Мы хотим многое донести до игроков и следующего МЧМ. Помощники тоже выступили и высказали своё мнение», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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