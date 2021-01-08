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Ларионов: нам указали ошибки, которые надо исправить, чтобы хоккей был более доминирующим

Ларионов: нам указали ошибки, которые надо исправить, чтобы хоккей был более доминирующим
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира 2021 года.

«Прошло совещание. Присутствовали я, Владислав Третьяк, Роман Ротенберг, мои помощники в тренерском штабе. Пару дней назад закончился МЧМ. К сожалению, мы не достигли того, что хотели. Нам указали на ошибки, которые надо исправить, чтобы наш хоккей был более доминирующим, и команда играл в хоккей, который будет успешен.

Атака была в ступоре? Игра в хоккей предполагает, чтобы были забиты голы. Но мы забили пять американцам, четыре – шведам. Просто у нас была не самая высокая реализация, это ключевой момент. Работа защитников, игра на пятаке – эти детали определяют исход матчей, нам надо это улучшить.

Идти по головам и говорить про кого-то персонально нет смысла. Игра состоит из ошибок. Канады забила 16 голов немцам и ноль – в финале. О чём-то это говорит. Хоккей становится более предсказуемым и интересным. Целый комплекс, которые мы обсуждали. Мы хотим многое донести до игроков и следующего МЧМ. Помощники тоже выступили и высказали своё мнение», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ларионов продолжит работу с молодёжной сборной России и будет готовить её к МЧМ-2022
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