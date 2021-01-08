Буцаев — о 1:6 с ЦСКА: искать оправдания — это для слабых, мы не будем этого делать

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:6).
«Искать оправдания — это для слабых, мы не будем этого делать. Разберём ошибки, были хорошие моменты в этой игре, но соперник нас наказал. До середины второго периода игра была равной», — приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.
Одним из главных героев встречи стал форвард «армейцев» Марио Кемпе, который оформил хет-трик. 3 (1+2) очка в составе победителей набрал Брендан Лайпсик. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон отразил 28 бросков. Единственный гол у «Нефтехимика» забил Тимур Шарифьянов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится со СКА в «армейском» дерби, а «Нефтехимик» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 10 января.
- 8 января 2021
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