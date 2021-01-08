Гатиятулин: сейчас у «Трактора» непростой период, но ребята стараются, отдаются игре
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 Б).
«Непростая игра. Мы неплохо играли весь матч, но опять получили ненужные удаления, пропустили. Тем не менее хочу поблагодарить всю команду за самоотдачу. Непростой период у нас сейчас, но ребята стараются, отдаются игре и делают всё, чтобы переломить это. Те ошибки, которые были в предыдущих играх, мы подчистили», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба лиги.
Это 10-я победа казанского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо». Обе встречи состоятся 10 января.
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