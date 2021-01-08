Илья Сорокин оформил шат-аут в двустороннем матче на тренировке «Айлендерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» провёл двусторонний матч. «Белые» победили «синих» со счётом 3:0. Шат-аут в составе победителей оформил российский голкипер Илья Сорокин.

Посмотреть видео можно в «твиттере» обозревателя «Айлендерс» Петера Шварца.

В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за московский ЦСКА. Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.