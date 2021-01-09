Юсе: чувствуем, что растём как команда, и показали это в матче с «Йокеритом»

Защитник «Спартака» Эмиль Юсе прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:1).

«Мы сыграли хороший матч, как и все в этой выездной серии. Мы играли плотно в обороне, не допускали много ошибок, затем реализовывали свои моменты. Сегодня была лучшая игра в этой поездке, против «Йокерита» тяжело играть, но мы смогли их сдержать. Последние игры перед Новым годом были не очень хорошими. Возможно, это был такой звонок для нас всех. Мы много говорили об этом, и сейчас мы чувствуем, что растём как команда, и показали это сегодня. Могли взять очки в Магнитогорске, но четыре очка с выезда тоже неплохо.

В большинстве мы начали просто быстрее двигать шайбу и бросать, когда нужно. Лукаш и Робин отлично работают на пятаке – это, возможно, и ключ к успеху.

Было тяжело возвращаться после того, как не играл некоторое время. Чувствую, что чем больше времени провожу на льду, то тем быстрее набираю форму. Мы должны быть плей-офф, у нас есть шанс подняться в таблице, если будем играть так же, как сейчас, то сможем это сделать», — приводит слова Юсе пресс-служба лиги.