Х. Песонен: говорил с Янне — он смеялся, что тоже играл в одном звене с Кириллом Петровым

Нападающий «Ак Барса» Харри Песонен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2 Б).
«Мы проводили не лучший матч. Нужно отметить хорошую игру соперника, они бились и сильно играли. Мы недостаточно собранно работали в первом периоде, «Трактор» поймал игру в тот момент и забил быстрый гол. Но затем мы нашли путь к голам, сравняли и выиграли в серии буллитов. Неудивительно, что «Ак Барс» столько побеждал в сезоне.
Как мне удалось забить уже во втором матче за «Ак Барс»? Играли «5 на 3», смогли быстро поменяться позициями, Данис Зарипов встал на лицевую линию, быстро отдал в центр. У меня было много места для броска, попытался замкнуть в касание и очень рад, что шайба зашла.
Моя фамилия знаковая для «Ак Барса»? Янне Песонен, конечно, показывал отличную игру в «Ак Барсе», был частью больших клубных побед. Сейчас он закончил выступления в хоккее. Поздравляю его с такой карьерой. Кстати, мы говорили с ним недавно. Янне смеялся, вспоминая, что тоже играл в одном звене с Кириллом Петровым, когда тот был совсем молодым. Это довольно забавно. Мы не братья, но знакомы через хоккей», — приводит слова Песонена пресс-служба клуба.
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