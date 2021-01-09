Емелин: в последних матчах «Авангард» много пропускает, присутствует неуверенность
Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».
«В последних матчах много пропускаем, присутствует неуверенность. Наверное, это больше эмоциональный кризис, не хватает эмоций. Где-то немного боимся в концовке. Пытаемся переломить это, в последних встречах получается.
«Металлург» — хорошая, дисциплинированная команда. У них достаточно крупные нападающие, поэтому будет много силовой борьбы, бросков, упорная игра. Борьба будет на каждом участке, непринципиально, кто перед нами», – сказал Емелин в интервью клубному YouTube-каналу «Авангарда».
Сегодня, 9 января, «Авангард» в Балашихе встречается с магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 18:00 мск.
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