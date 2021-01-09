«Ак Барс» объявил состав на выездную серию
«Ак Барс» объявил состав на выездную серию с уфимским «Салаватом Юлаевым» (10 января) и казахстанским «Барысом» (12 января), сообщается на официальном сайте команды. Тренерский штаб взял в поездку 28 игроков.
Вратари: Артур Ахтямов, Тимур Билялов, Адам Рейдеборн.
Защитники: Микаэль Викстранд, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Тревор Мёрфи, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.
Нападающие: Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Никита Дыняк, Иван Емец, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артём Лукоянов, Роман Любимов, Харри Песонен, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Михаил Фисенко.
Х. Песонен: говорил с Янне — он смеялся, что тоже играл в одном звене с Кириллом Петровым
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