Джонсон: «Вашингтон» может обеспечить Самсонову статистику в первой десятке вратарей НХЛ

Обозреватель канадской телекомпании TSN Майк Джонсон прокомментировал шансы голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова попасть в число лучших вратарей НХЛ.
«У Ильи Самсонова может быть прорывной сезон в «Вашингтоне», где он начнёт в роли стартового вратаря. Его партнёром должен был быть Хенрик Лундквист, но из-за проблем со здоровьем швед не будет играть, а запасным голкипером будет Крэйг Андерсон, который может здорово подменять россиянина. Считаю, Самсонов сыграет около 75% матчей. Трудно сказать, является ли Самсонов вратарём топ-10, но «Вашингтон» — отличная команда, которая может обеспечить своему голкиперу статистику в первой десятке. Последние 5 сезонов «столичные» выигрывали свой дивизион и дважды набирали более 70% очков. Самсонов может стать открытием, потому что играет за «Вашингтон», — отметил Джонсон.
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