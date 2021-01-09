Крикунов: «Динамо» не ждёт никого из травмированных, а Брюквин — это долгая история

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с минскими одноклубниками (2:0).



«После двух поражений никак нельзя было проигрывать в сегодняшнем матче, к тому же Минск — это наш ближайший преследователь. Поэтому ребята сегодня старались, может быть, даже перестарались — столько штрафного времени получили и отыграли в меньшинстве. Ерёменко подчистил всё, что до него доходило. Самое главное, что взяли очки, которые на данный момент удваиваются.



Муранову помогает работа. Он тренируется хорошо, старается на каждом занятии, поэтому у него и получается.

Каких-то особенностей при подготовке к 10-матчевой домашней серии у нас не было. Вот только сегодня Шипова потеряли. Заболел он, грипп у него. Пришлось перекраивать все сочетания. Потеряли центрального нападающего, которых и так у нас можно пересчитать по пальцам. Мы не ждём никого из травмированных в ближайшее время. Может быть, если только Кулёмин подойдёт. Что касается Брюквина, то это долгая история. Дай бог, к концу месяца», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шат-аут Ерёменко помог московскому «Динамо» прервать серию из двух поражений