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Гол и передача Ковальчука помогли «Авангарду» в Балашихе обыграть «Магнитку»

Гол и передача Ковальчука помогли «Авангарду» в Балашихе обыграть «Магнитку»
Хоккей / КХЛ 0
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Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 15-й минуте матча Денис Зернов открыл счёт, реализовав численное большинство. На 17-й минуте Рид Буше увеличил преимущество омичей. Одно очко за результативные передачи набрали Илья Ковальчук и Кирилл Семёнов. За 17 секунд до конца периода Ковальчук довёл счёт до крупного. На 34-й минуте Андрей Чибисов отыграл одну шайбу. На 50-й Егор Мартынов сократил отставание до минимума. На последней минуте в пустые ворота забросил Корбан Найт.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2021, суббота. 18:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Зернов (Береглазов, Буше) – 14:33' (5x4)   2:0 Буше (Ковальчук, Семёнов) – 16:57' (5x5)   3:0 Ковальчук (Береглазов, Буше) – 19:43' (5x4)   3:1 Чибисов (Земчёнок, Плотников) – 33:01' (5x5)   3:2 Мартынов (Чибисов) – 49:32' (5x5)   4:2 Найт (Береглазов) – 59:17' (en)

Следующую встречу «Авангард» проведёт 13 января в Балашихе с нижегородским «Торпедо». «Металлург» 11 января в Минске сыграет с местным «Динамо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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