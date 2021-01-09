Гол и передача Ковальчука помогли «Авангарду» в Балашихе обыграть «Магнитку»

Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.
На 15-й минуте матча Денис Зернов открыл счёт, реализовав численное большинство. На 17-й минуте Рид Буше увеличил преимущество омичей. Одно очко за результативные передачи набрали Илья Ковальчук и Кирилл Семёнов. За 17 секунд до конца периода Ковальчук довёл счёт до крупного. На 34-й минуте Андрей Чибисов отыграл одну шайбу. На 50-й Егор Мартынов сократил отставание до минимума. На последней минуте в пустые ворота забросил Корбан Найт.
Следующую встречу «Авангард» проведёт 13 января в Балашихе с нижегородским «Торпедо». «Металлург» 11 января в Минске сыграет с местным «Динамо».
- 9 января 2021
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