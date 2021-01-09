«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, в Риге обыграв местное «Динамо»
Ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2021, суббота. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Дарзиньш (Индрашис, Паршин) – 12:12' (5x5) 1:1 Пулккинен (Черепанов, Каюмов) – 14:13' (5x5) 1:2 Красковский (Беляев) – 18:40' (4x5) 1:3 Мисюль (Ландер, Каюмов) – 21:39' (5x5) 1:4 Ильенко (Осипов, Пулккинен) – 32:06' (5x5)
На 13-й минуте Лаурис Дарзиньш вывел рижскую команду вперёд. Через две минуты Теэму Пулккинен сравнял счёт. На 19-й минуте Павел Красковский забросил шайбу в меньшинстве. На 22-й Даниил Мисюль увеличил преимущество ярославцев, а на 33-й Артём Ильенко довёл счёт до крупного.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, следующую встречу рижское «Динамо» проведёт 12 января дома с ЦСКА. «Локомотив» 11 января в Москве сыграет со «Спартаком».
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