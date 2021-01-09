«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, в Риге обыграв местное «Динамо»

Ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

На 13-й минуте Лаурис Дарзиньш вывел рижскую команду вперёд. Через две минуты Теэму Пулккинен сравнял счёт. На 19-й минуте Павел Красковский забросил шайбу в меньшинстве. На 22-й Даниил Мисюль увеличил преимущество ярославцев, а на 33-й Артём Ильенко довёл счёт до крупного.

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Напомним, следующую встречу рижское «Динамо» проведёт 12 января дома с ЦСКА. «Локомотив» 11 января в Москве сыграет со «Спартаком».