Воробьёв: «Металлург» был близок к тому, чтобы вытащить матч, но мы не смогли

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги встречи с омским «Авангардом» (2:4).



«Авангард» очень чётко реализовал два большинства, третий забили нам из-за нашей ошибки. Мы были близки к тому, чтобы вытащить матч, но не смогли», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене Балашиха» имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли. Героями встречи стали набравший 2 (1+1) очка Илья Ковальчук, Алексей Береглазов, отдавший три результативные передачи, а также Рид Буше, набравший 3 (1+2) очка.