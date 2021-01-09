Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Воробьёв: «Металлург» был близок к тому, чтобы вытащить матч, но мы не смогли

Воробьёв: «Металлург» был близок к тому, чтобы вытащить матч, но мы не смогли
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги встречи с омским «Авангардом» (2:4).

«Авангард» очень чётко реализовал два большинства, третий забили нам из-за нашей ошибки. Мы были близки к тому, чтобы вытащить матч, но не смогли», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене Балашиха» имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли. Героями встречи стали набравший 2 (1+1) очка Илья Ковальчук, Алексей Береглазов, отдавший три результативные передачи, а также Рид Буше, набравший 3 (1+2) очка.

Гол и передача Ковальчука помогли «Авангарду» в Балашихе обыграть «Магнитку»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021