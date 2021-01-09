Хартли: горжусь игрой «Авангарда», в первом периоде мы просто летали

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (4:2).
«Важная домашняя победа. Шикарный первый период, два гола в большинстве. С точки зрения атаки, это один из лучших наших периодов в сезоне, мы просто летали. Затем «Металлург» перехватил инициативу. У нас были моменты, чтобы забить четвёртый гол, но то перекладина, то сейв вратаря. Горжусь игрой «Авангарда», мы здорово нейтрализовывали меньшинство соперника, а победа важна ещё и потому, что «Металлург» хорошо играет в гостях в последнее время.
В принципе, мы уверенно шли весь год, но случились травмы, поэтому пришлось вносить корректировки в звенья. Сейчас мне нравится, как вместе смотрятся Буше, Зернов и Ковальчук, да и в целом нравится баланс в нашей команде.
Надеюсь, Костин останется с нами до конца сезона. Он мне нравится — мощно катается, у него отличные габариты, хороший бросок. Ещё важно, что он готов учиться и приносить пользу «Авангарду», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 9 января 2021
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