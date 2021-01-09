Двукратный обладатель Кубка Стэнли голкипер Кори Кроуфорд завершил карьеру

Новичок «Нью-Джерси Дэвилз» Кори Кроуфорд принял решение завершить карьеру, сообщается на официальном сайте команды.



Ранее Кроуфорд взял бессрочный отпуск по личным причинам. В межсезонье двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси» на общую сумму $ 7,8 млн ($ 3,9 млн в год).



Напомним, Кроуфорд на протяжении карьеры выступал за «Чикаго Блэкхоукс», в составе которого отыграл 13 сезонов подряд. В 2014 году подписал шестилетнее соглашение с «Чикаго» на общую сумму $ 36 млн ($ 6 млн в год), по истечении которого вышел на рынок свободных агентов. В составе «ястребов» — обладатель Кубка Стэнли (2013, 2015).



В регулярном сезоне-2019/2020 Кроуфорд в 40 встречах одержал 16 побед при коэффициенте надёжности 2,77 и 91,7% отражённых бросков. За карьеру в НХЛ на его счету 488 матчей.

Голкипер «Нью-Джерси» Кори Кроуфорд ушёл в бессрочный отпуск