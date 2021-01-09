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Береглазов: «Авангард» старался сыграть попроще при 3:0, но без нервов не обошлось

Береглазов: «Авангард» старался сыграть попроще при 3:0, но без нервов не обошлось
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:2).

«Тяжёлый матч. Хорошо начали, потом старались сыграть попроще, от обороны. Без нервов обойтись не удалось, но хорошо, что выиграли. Когда забью первый гол в сезоне? Честно говоря, не знаю. Стараюсь забить, но не зацикливаюсь на этом. Три голевые передачи? Ребята здорово завершали, мне удача сопутствовала.

Да, нам надо меньше пропускать, больше уделять внимание позиционной обороне. Конечно, не хватает травмированных, но и те, кто выходит, должны играть лучше», — передаёт слова Береглазова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «Арене Балашиха» имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

Гол и передача Ковальчука помогли «Авангарду» в Балашихе обыграть «Магнитку»
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