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Вратарь «Миннесоты» — о красивом голе Капризова: я просто хотел попасть в хайлайты матча

Вратарь «Миннесоты» — о красивом голе Капризова: я просто хотел попасть в хайлайты матча
Хоккей / НХЛ 0
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Голкипер «Миннесоты Уайлд» Каапо Кяхкёнен отреагировал на красивый гол российского нападающего команды Кирилла Капризова в его ворота во время тренировочного матча.

«После долгого межсезонья я действительно не совсем понимал, что ожидать от своей игры, так что задался целью просто попасть в хайлайты тренировочного матча. Выполнено идеально!» — написал Кяхкёнен на своей странице в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 9 января, «Миннесота» провела двусторонний матч. «Зелёные» победили «белых» со счётом 2:1. Одним из лучших игроков в составе победителей стал российский форвард Кирилл Капризов, который забил красивый гол и отдал результативную передачу на Зака Паризе.

Ранее 23-летний россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка, при этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.

Капризов забил красивый гол и отдал передачу в двусторонней игре «Миннесоты»
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