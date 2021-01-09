Вратарь «Миннесоты» — о красивом голе Капризова: я просто хотел попасть в хайлайты матча

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Каапо Кяхкёнен отреагировал на красивый гол российского нападающего команды Кирилла Капризова в его ворота во время тренировочного матча.



«После долгого межсезонья я действительно не совсем понимал, что ожидать от своей игры, так что задался целью просто попасть в хайлайты тренировочного матча. Выполнено идеально!» — написал Кяхкёнен на своей странице в «Твиттере».



Напомним, сегодня, 9 января, «Миннесота» провела двусторонний матч. «Зелёные» победили «белых» со счётом 2:1. Одним из лучших игроков в составе победителей стал российский форвард Кирилл Капризов, который забил красивый гол и отдал результативную передачу на Зака Паризе.



Ранее 23-летний россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка, при этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.

Капризов забил красивый гол и отдал передачу в двусторонней игре «Миннесоты»