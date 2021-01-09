Вудкрофт: у меня пока нет информации, что со Спунером и Менеллом

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с московскими одноклубниками (0:2).
«Я думаю, сегодня был равный матч. Всю разницу в счёте сделала игра в большинстве. Они своё реализовали, а нам было сложно это сделать. Мы не забили, поэтому так сложилась встреча. Вы сами всё видели: нам не хватало мастеров на своих позициях, которые могли бы завершить. Не хватало хладнокровия, уверенной работы с шайбой. Если бы Спунер и Менелл были на льду, результат мог бы быть иным. Что с ними, пока не могу сказать, у меня пока нет информации», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба КХЛ.
Напомним, московское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на «ВТБ Арене» имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
- 9 января 2021
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