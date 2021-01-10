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Плющев: МХЛ не работает на молодёжку. Там мы воспитываем туристов, а не хоккеистов

Плющев: МХЛ не работает на молодёжку. Там мы воспитываем туристов, а не хоккеистов
Хоккей / МХЛ 0
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о необходимой российскому хоккею реформе МХЛ.

«Считаю, что те самые четыре медали сборной за шесть лет – не столько благодаря, сколько вопреки нашей молодёжной клубной системе. На молодежную сборную должна работать прежде всего Молодёжная лига. Во всяком случае наши конкуренты канадцы и американцы на этом уровне запитываются не из НХЛ, а как раз из своих молодёжных лиг.

Теперь сравните результат. Молодёжную сборную России в последние годы вытягивают или игроки, сумевшие зацепиться за КХЛ, или представители лиг Северной Америки. МХЛ по большому счету на «молодёжку» не работает, поскольку не соответствует по уровню игры. В отличие от североамериканских лиг, которые производят одну звезду за другой – в том числе иногда и для России. Вот где большая проблема!

Уже говорил, что в МХЛ мы воспитываем не хоккеистов, а туристов. Например, гоняем Москву, Питер и другие западные клубы на матчи в Хабаровск или Владивосток, причем на рейсовых самолетах, да ещё в сезон пандемии, когда мальчишки подвергаются риску на каждом шагу. Получается, на Дальний Восток и в Сибирь они отправляются чуть ли не на месяц. О каких тренировках и каком хоккейном образовании при такой системе может идти речь? Только о туристическом, с выбросом больших денег на ветер.

Реформа МХЛ давно назрела. Нужно создавать региональные турниры – как в тех же провинциях Канады. Тем самым сократим время на «туризм» и найдем на тренировочный процесс, который молодёжи необходим не меньше, чем игры. А уже финальные соревнования между регионами будем проводить в едином центре – например, в Сочи, где для этого есть все возможности.

Назрели и реформы структуры. В том числе, как кто-то скажет, и крамольные – с переводом МХЛ под эгиду ФХР. Согласно уставу Федерации, ФХР – единственная зарегистрированная Минюстом организация, отвечающая за развитие хоккея во всех регионах России. Если МХЛ буксует, то имеет смысл подумать над её возвращением под крыло структуры, которая в первую очередь заинтересована в воспитании молодёжи и подпитке института национальных команд», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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