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Скабелка: только на четвёртый раз получилось одержать победу без зрителей

Скабелка: только на четвёртый раз получилось одержать победу без зрителей
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал гостевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:1).

«В этом сезоне не получалось одержать победу без зрителей, только на четвёртый раз получилось. «Динамо» — агрессивная команда, хотела много играть в давление. Нам было непросто с этим справляться, но мы создали неплохие моменты и какие-то из них реализовали. Довольны, что выиграли, и готовимся к следующей игре», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.

«Локомотив», в активе которого 61 очко после 43 матчей, находится на третьей позиции в Западной конференции. В свою очередь «Динамо» набрало 21 очко в 42 матчах и с этим показателем занимает 11-е место на Западе.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, в Риге обыграв местное «Динамо»
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