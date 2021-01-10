Скабелка: только на четвёртый раз получилось одержать победу без зрителей
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал гостевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:1).
«В этом сезоне не получалось одержать победу без зрителей, только на четвёртый раз получилось. «Динамо» — агрессивная команда, хотела много играть в давление. Нам было непросто с этим справляться, но мы создали неплохие моменты и какие-то из них реализовали. Довольны, что выиграли, и готовимся к следующей игре», — цитирует Скабелку официальный сайт КХЛ.
«Локомотив», в активе которого 61 очко после 43 матчей, находится на третьей позиции в Западной конференции. В свою очередь «Динамо» набрало 21 очко в 42 матчах и с этим показателем занимает 11-е место на Западе.
«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, в Риге обыграв местное «Динамо»
Рекомендуем вам
- 10 января 2021
-
09:59
-
09:35
-
09:30
-
08:59
-
08:35
-
08:24
-
08:10
- 9 января 2021
-
23:53
-
23:25
-
23:01
-
22:34
-
22:00
-
22:00
-
21:42
-
21:23
-
21:00
-
20:55
-
20:48
-
20:45
-
20:32
-
20:16
-
20:10
-
19:46
-
19:40
-
19:25
-
19:16
-
19:00
-
18:47
-
18:40
-
18:30
-
18:10
-
18:00
-
17:43
-
17:37
-
17:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам