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Куинн: Бучневич проводит лучший тренировочный лагерь за время моей работы в «Рейнджерс»

Куинн: Бучневич проводит лучший тренировочный лагерь за время моей работы в «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил российского нападающего Павла Бучневича и его работу в тренировочном лагере команды.

«Мика Зибанеджад постепенно приближается к возвращению в строй. Защитник Миллер вернётся на лёд уже завтра. Что касается Бучневича, то Павел проводит лучший тренировочный лагерь за время моей работы в „Рейнджерс“», — приводит слова Куинна журналист Колин Стефенсон.

Напомним, в начале совместной работы у американского специалиста складывались напряжённые отношения с Бучневичем. Куинн публично критиковал российского форварда за отсутствие старания на льду и периодические выключения из матчей. Главный тренер «синерубашечников» переводил воспитанника череповецкого хоккея в четвёртое звено, снимал с матчей и даже отправлял в запас.

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