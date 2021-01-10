Мосалёв: отсутствие Спунера и Менелла негативно сказалось на игре минского «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Денис Мосалёв прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:2).

«Игра получилась равной, а мы соперничали с сильной командой. Исход матча решили маленькие детали, ошибки. Их устранение — то, над чем нам предстоит работать.

Травмы Менелла и Спунера сильно повлияли на игру? Конечно, это серьёзные потери для команды. Отсутствие Бреннана и Райана на льду негативно сказалось на нашей игре. Тренеру пришлось тасовать звенья. И те ребята, которые выходили в большинстве, оказывались в непривычных сочетаниях – не понимали, что делать. Нам нужно работать на тренировках и наигрывать новые связки. Будем надеяться, нам удастся сделать это», – цитирует Мосалёва пресс-служба минского клуба.