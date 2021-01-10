Бек: считаю, что в «Металлурге» забиваю примерно столько же, сколько в «Авангарде»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Тейлор Бек прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:4).

«Хороший матч. Увы, «Авангард» повел 3:0, с такого счета непросто отыгрываться. Мы хорошо провели второй и третий периоды, но не смогли спастись.



Считаю, что забиваю примерно столько же, сколько в «Авангарде». Переход в новую команду всегда накладывает отпечаток. С нетерпением жду старта плей-офф», — цитирует Бека пресс-служба КХЛ.

В минувшем сезоне канадский форвард выступал за «Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ провёл 56 матчей, в которых забросил 14 шайб и сделал 22 результативные передачи. В плей-офф сыграл шесть матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка. В нынешнем сезоне в активе Тейлора 25 (11+14) очков в 41 матче регулярки.