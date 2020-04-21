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Хартли — о Беке: если ты иностранец, то должен делать разницу в счёте

Хартли — о Беке: если ты иностранец, то должен делать разницу в счёте
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру канадского нападающего Тейлора Бека, который с высокой вероятность покинет омский клуб в межсезонье. Контракт хоккеиста должен действовать ещё один сезон.

«Год назад у Тейлора была отличная «химия» в звене с Виктором Стольбергом и Давидом Деарне. Мы пытались найти ему партнёров, но из-за наших травм это было тяжело. Два звена действовали безупречно: Сергей Шумаков – Кирилл Семёнов – Семен Кошелев, Павел Дедунов – Андрей Стась – Алексей Потапов.

Статистика Тейлора Бека в «Авангарде».

Бек провёл приличный сезон. Но есть такая вещь, которую я понял ещё во время работы в швейцарском чемпионате. Если ты иностранец — ты должен делать разницу в счёте», — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

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